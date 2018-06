Treuchtlingen (dpa) - Bei einem Volksfest in Bayern sind 18 Menschen durch Reizgas verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 18-Jähriger am späten Abend am Eingang eines Bierzeltes ein Tierabwehrspray versprüht. Die Dämpfe seien in das Zelt gezogen, woraufhin viele Besucher über Augenreizungen und Reizhusten geklagt hätten. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte kümmerte sich um die 18 Verletzten in Treuchtlingen, von denen elf ins Krankenhaus kamen. Der Auslöser des Einsatzes wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

