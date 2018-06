Istanbul (AFP) Nach einer monatelangen diplomatischen Krise zwischen Russland und der Türkei ist zum ersten Mal wieder ein Flugzeug mit russischen Touristen im türkischen Badeort Antalya gelandet. Die Maschine der Fluggesellschaft Rossija Airlines war am Samstag mit 189 Passagieren am Moskauer Flughafen Wnukowo gestartet, wie der türkische Fernsehsender NTV berichtete. Am Flughafen von Antalya gab es Medienberichten zufolge eine kleine Begrüßungszeremonie für die Urlauber.

