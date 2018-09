Gstaad (SID) - Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg) haben das Major-Turnier in Gstaad/Schweiz auf dem dritten Platz beendet. Das deutsche Top-Duo, Medaillen-Anwärter bei Olympia in Rio (5. bis 21. August), gewann das kleine Finale am Samstagnachmittag gegen die Niederländerinnen Marleen van Iersel/Madelein Meppelink mit 2:0 Sätzen (21:13, 21:16).

Zuvor unterlagen Ludwig/Walkenhorst im Halbfinale nach vier vergebenen Matchbällen im zweiten Satz 1:2 (21:18, 21:23, 11:15) gegen Kerri Walsh Jennings und April Ross aus den USA.

Ludwig/Walkenhorst, im Juni zu Hause Sieger beim Major-Turnier in Hamburg, hatten im Viertelfinale Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) ausgeschaltet. Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) waren in der Runde der letzten Acht an Walsh Jennings/Ross gescheitert.

Dagegen hatte es kein deutsches Männer-Team ins Achtelfinale geschafft. Die Rio-Starter Markus Böckermann/Lars Flüggen (Hamburg) sowie Stefan Windscheif/Tim Holler (Berlin/Esslingen) schieden jeweils in der ersten K.o.-Runde aus.