London (SID) - Steffi Graf hat nach der Einstellung ihres Grand-Slam-Rekordes Wimbledon-Siegerin Serena Williams über den Klee gelobt. "Was für eine unglaubliche Leistung durch Serena in Wimbledon", schrieb Graf in Englisch auf Facebook: "Welch ein Geschenk für alle Sportfans, die gesehen haben, wie sie die erstaunliche Nummer 22 geholt hat."

Mit ihrem Zweisatz-Sieg gegen Angelique Kerber am Sonntag hatte Williams (USA) ihren 22. Grand-Slam-Titel geholt und mit der deutschen Rekordhalterin gleichgezogen. Aber auch für Kerber war Graf voll des Lobes: "Toll gemacht, Angelique, die Deutschland mit ihrem Talent und ihrem Kampfgeist stolz gemacht hat!"