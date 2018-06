London (SID) - Serena Williams (USA) hat wenige Stunden nach dem Einzel- auch den Doppeltitel in Wimbledon gewonnen. Nach dem 7:5, 6:3 gegen Angelique Kerber (Kiel) triumphierte die 34-Jährige an der Seite ihrer Schwester Venus (36) gegen Timea Babos/Jaroslawa Schwedowa (Ungarn/Kasachstan) 6:3, 6:4. Der Zweifacherfolg war Serena Williams im All England Club bereits 2002, 2009 und 2012 gelungen.

Die Williams-Schwestern feierten bereits ihren 14. Doppeltitel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere, erfolgreicher waren in der Geschichte des Profitennis (seit 1968) nur Martina Navratilova und Pam Shriver (20 Titel). In Wimbledon hatten Serena und Venus zuvor bereits fünfmal gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro peilen sie ihr viertes Doppelgold an.