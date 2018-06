Frankfurt/Main (dpa) - Fabian Hambüchen hat sich mit einem starken Auftritt bei der Olympia-Qualifikation in Frankfurt am Main das Ticket zu seinen vierten Olympischen Spielen gesichert.

Der Hesse beeindruckte die 2500 Zuschauer in der Fraport Arena vor allem mit seiner spektakulären Reck-Darbietung, die er bei hohem Ausgangswert von 7,3 nahezu perfekt anbot und mit der Tages-Höchstnote von 16,00 Punkten belohnt wurde.

Obwohl der Vorschlag des Deutschen Turner-Bundes (DTB) an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erst am Sonntag offiziell mitgeteilt wird, kommt Cheftrainer Andreas Hirsch an dem Ex-Weltmeister bei der Nominierung seines Olympia-Quintetts für Rio nicht vorbei. Auch am Boden (15,20) stellte sich Hambüchen nach dreimonatiger Zwangspause wegen einer Schulterentzündung wieder hundertprozentig fit vor. Nur seinen Jurtschenko-Sprung mit zweieinhalb Schrauben konnte er nicht stehen.

Da er aber wie bei den deutschen Meisterschaften nur an diesen drei Geräten turnte, ging der Sieg im Mehrkampf erneut an den deutschen Meister Andreas Toba. Der Hannoveraner verwies mit 88,075 Punkten Marcel Nguyen (Unterhaching/86,75) und Andreas Bretschneider (Chemnitz/86,00) auf die nächsten Plätze. Auch diese drei Turner dürfen sich nun auf die Reise nach Rio freuen.

