Washington (AFP) Ein Angriff auf einen US-Diplomaten in Moskau hat zu diplomatischen Spannungen zwischen den USA und Russland geführt. Die USA wiesen als Reaktion auf die Attacke eines russischen Polizisten vor der US-Botschaft in Moskau zwei russische Diplomaten aus, wie das Außenministerium in Washington am Freitag mitteilte. Moskau verwies daraufhin ebenfalls zwei US-Diplomaten des Landes.

