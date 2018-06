Warschau (AFP) Nach den Polizistenmorden von Dallas hat US-Präsident Barack Obama an die Einheit der US-Bürger appelliert. "Amerika ist nicht so gespalten, wie manche es dargestellt haben", sagte Obama am Samstag am Rande des Nato-Gipfeltreffens in Warschau. "Es gibt Kummer, es gibt Wut, es gibt Verwirrung - aber es gibt Einheit."

