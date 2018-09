Berlin (AFP) Die Frauenrechtlerin und Autorin Alice Schwarzer hat in ihrem Steuerverfahren laut "Bild am Sonntag" einen Strafbefehl des Amtsgerichts Köln erhalten. "Ja, es stimmt, dass mein Steuerverfahren abgeschlossen ist", sagte Schwarzer der Zeitung. "Wie zu erwarten via Strafbefehl."

