Berlin (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor einer Ausbreitung der Russen-Mafia in Deutschland. "Die russisch-eurasische organisierte Kriminalität erleben wir als sehr dynamisch. Sie expandiert gerade in den Westen hinein", sagte BKA-Präsident Holger Münch der "Welt am Sonntag". Die Banden hätten "ein enormes Schadenspotenzial" im Milliardenbereich.

