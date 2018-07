Berlin (AFP) Die ehemalige Familien- und Gesundheitsministerin Katharina Focke (SPD) ist tot. Focke starb am Sonntag im Alter von 93 Jahren, wie der SPD-Parteivorstand in Berlin mitteilte. Die SPD-Politikerin war von 1969 bis 1972 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. Danach bekleidete sie bis 1976 das Amt der Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Von 1979 bis 1989 gehörte Focke dem Europäischen Parlament an.

