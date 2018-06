Stuttgart (AFP) Ein schwer verletzter Polizist und ein lebensgefährlich verletzter Täter - das ist die blutige Bilanz eines Messerangriffs auf zwei Polizisten am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart. Unter einem Vorwand hatte der 33-jährige Tatverdächtige die Polizisten in eine Tiefgarage gelockt, wie die Ermittler mitteilten. Als die Beamten auf den Mann zugingen, griff dieser mit einem Messer an und verletzte einen Polizisten schwer.

