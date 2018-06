Berlin (dpa) - Der Schauspieler Dieter Hallervorden (80) hat eine neue Partnerin: Christiane Zander, Mitarbeiterin einer Stuntfirma für Film und Fernsehen. In einem Bericht der "Bild am Sonntag" schreibt Hallervorden dazu: "Wir sind seit fast anderthalb Jahren ein Paar!" Mit seiner Frau Elena führe er schon lange eine kameradschaftliche Ehe, so Hallervorden. Selbstverständlich werde er der Mutter seines Sohnes Johannes auch weiterhin in jeder Hinsicht zur Seite stehen. "Alle, die auf Zoff und Schmutzige-Wäsche-Waschen gehofft haben, werden wir enttäuschen."

