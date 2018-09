Berlin (dpa) - Der Schauspieler Dieter Hallervorden (80) hat eine neue Partnerin: Christiane Zander, Mitarbeiterin einer Stuntfirma für Film und Fernsehen.

In einem Bericht der "Bild am Sonntag" schreibt Hallervorden dazu: "Warum sollen sich Fotografen weiterhin hinter Hecken verstecken oder als Handwerker verkleiden? Warum sollen Paparazzi stundenlang an Bahnhöfen oder Flughäfen warten, um DAS sensationelle Enthüllungsbild zu schießen? Ich erleichtere die Recherche: Christiane Zander und Dieter Hallervorden gehören zusammen! Wir sind seit fast anderthalb Jahren ein Paar!"

Mit seiner Frau Elena führe er schon lange eine kameradschaftliche Ehe, so Hallervorden ("Honig im Kopf"). Selbstverständlich werde er der Mutter seines Sohnes Johannes auch weiterhin in jeder Hinsicht zur Seite stehen. "Wir werden Freunde bleiben, und ich bedanke mich bei ihr für die Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Alle, die auf Zoff und Schmutzige-Wäsche-Waschen gehofft haben, werden wir enttäuschen."