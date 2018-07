Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkung erneut bei Real Madrid fündig geworden. Nach Informationen der Tageszeitung AS leihen die Hessen den spanischen U21-Nationalspieler Jesus Vallejo aus. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger steht bis 2021 in Madrid unter Vertrag und war zuletzt an Zweitligist Real Saragossa ausgeliehen.

Vallejos Jugendklub Saragossa hatte laut AS auf einen Verbleib des Talents gehofft, der Abwehrspieler soll aber Erfahrung in einer europäischen Topliga sammeln.

Anfang Juli hatte Frankfurt bereits den spanischen Mittelfeldspieler Omar Mascarell von Real Madrid verpflichtet. Der 23-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2019. Mascarell bestritt insgesamt 27 Partien für Real in der Primera Division und 52 Spiele für die zweite Mannschaft der Königlichen.