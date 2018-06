Paris (SID) - Auf der Fanzone am Pariser Eiffelturm haben sich rund um das EM-Finale zwischen Frankreich und Portugal teilweise chaotische Szenen abgespielt. Die Polizei musste Tränengas und Wasserwerfer einsetzen, um Menschen vom unerlaubten Betreten des mit 92.000 Fans völlig überfüllten Marsfeldes zu hindern.

Die Behörden hatten die Fanzone schon zwei Stunden vor Anpfiff abgeriegelt. Die Polizei riet den Anhängern via Twitter und über Durchsagen in der Metro, auf eine Anreise zu verzichten. Dennoch bildeten sich am Eingang lange Schlangen. Als über Lautsprecher die Schließung verkündet wurde, gab es laute Unmutsbekundungen.

Unweit des Eiffelturms kam es wenig später zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Jugendlichen. Mehrere Motorroller und ein Müllhaufen an einer Straßenkreuzung wurden in Brand gesteckt.