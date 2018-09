Madrid (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist zu einem Kurzbesuch in Spanien eingetroffen. Der Staatschef wurde bei seiner Ankunft in der Nacht von König Felipe VI. begrüßt. Der Empfang durch den Monarchen sei außergewöhnlich und beweise die engen Beziehungen zwischen beiden Staaten, verlautete aus dem spanischen Königshaus. Es ist der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in Spanien seit 15 Jahren. Obama hatte den Aufenthalt um einen Tag verkürzt. Grund sind die Todesschüsse auf Polizisten in Dallas. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird Obama bereits am Abend die Heimreise in die USA antreten.

