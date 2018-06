New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat das Aufflammen des Bürgerkrieges im Südsudan scharf verurteilt. Er sei schockiert und abgestoßen von den schweren Kämpfen, die derzeit in Juba geschehen, erklärte Ban in New York. Nach vorläufigen Schätzungen waren in der Hauptstadt des erst fünf Jahre alten Landes am Wochenende rund 270 Menschen getötet worden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat deshalb eine außerplanmäßigen Sitzung zum Thema einberufen.

