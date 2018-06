Madrid (AFP) Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist ein Torero bei einem Stierkampf in Spanien getötet worden. Vor den entsetzten Augen der Zuschauer wurde der 29-jährige Victor Barrio am Samstag von einem mehr als 500 Kilogramm schweren Stier aufgespießt und zu Boden geworfen, bevor Kollegen das Tier ablenken und weglocken konnten. Barrio starb noch in der Arena von Teruel.

