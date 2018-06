Juba (AFP) Angehörige einer früheren Rebellentruppe und Armeesoldaten haben sich im Südsudan erneut Feuergefechte geliefert. Die UN-Mission im Südsudan (Unmiss) meldete am Sonntagmorgen den Einsatz von Mörsergranaten und schweren Geschützen in der Umgebung eines Unmiss-Lagers in der Hauptstadt Juba. Ein Sprecher des Vizepräsidenten und früheren Rebellenführers Riek Machar machte die Regierungsarmee verantwortlich.

