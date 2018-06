London (SID) - Der Brite Andy Murray hat zum zweiten Mal nach 2013 den Titel in Wimbledon gewonnen. Der Weltranglistenzweite setzte sich im Finale gegen den Kanadier Milos Raonic 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) durch. Für Olympiasieger Murray ist es der dritte Grand-Slam-Titel nach den US Open 2012 und seinem Triumph im All England Club.