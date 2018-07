Munderkingen (dpa) - Gleich zwei Menschen sind in der baden-württembergischen Kleinstadt Munderkingen in der Donau ertrunken. Ein 46-Jähriger war am Abend beim Schwimmen nahe der Wörthinsel untergegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. An dieser Stelle hat der Fluss eine starke Sogwirkung. Der 46-Jährige wurde tot im Wasser gefunden. Erst am Vortag war ein 35-Jähriger beim Schwimmen an der gleichen Stelle ums Leben gekommen. Die "Südwestpresse" hatte zuvor darüber berichtet.

