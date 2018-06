Los Angeles (SID) - Basketball-Star Draymond Green vom entthronten NBA-Champion Golden State Warriors ist offenbar wegen mutmaßlicher Körperverletzung festgenommen worden. Das berichtete ESPN am Montag.

Dem US-Fernsehsender zufolge wurde der Forward, der im Kader von Goldfavorit USA für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) steht, am Sonntag in East Lansing/Michigan inhaftiert. Der 26-Jährige soll sich in einem Restaurant eine Auseinandersetzung mit einem Mann geliefert haben. Gegen Kaution sei er allerdings auf freien Fuß gekommen. ESPN beruft sich auf dem Sender vorliegende Gerichtsdokumente.

Die Warriors teilten mit, "Informationen zu sammeln", aber sich jedes Kommentars zu enthalten, bis man sich einen "besseren Überblick über die Situation" verschafft habe.

In der abgelaufenen Saison stellten die Warriors mit 73 Siegen in 82 Spielen der regulären Saison einen Rekord auf, im Finale musste sich das Team aus Oakland allerdings den Cleveland Cavaliers geschlagen geben. Green empfahl sich mit 14,0 Punkten, 9,9 Rebounds und 7,4 Assists pro Spiel für das US-Olympia-Team.