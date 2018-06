Berlin (AFP) Nach den massiven Krawallen von Autonomen in Berlin hat Landesinnensenator Frank Henkel (CDU) die Sicherheitskräfte in Schutz genommen. "Die Polizei ist gut vorbereitet in diesen Demonstrationssamstag gegangen", sagte Henkel am Montag dem Sender n-tv. Aber selbst erfahrene Polizeiführer hätten ihm gesagt, dass sie sich "sehr lange" zurückerinnern müssten, "so eine aggressive, so eine polizeifeindliche Stimmung" erlebt zu haben.

