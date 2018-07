Frankfurt/Main (AFP) Die Mieten und Preise für Wohnungen und Büros am Finanzplatz Frankfurt in Main werden infolge des Brexit-Votums kräftig ansteigen. Das ist verbreitete Ansicht in der deutschen Immobilienbranche, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage der Unternehmensberatung EY ergab. In der Bankenstadt werden nach Ansicht von 86 Prozent der Befragten die Preise für Wohnimmobilien weiter steigen, 79 Prozent rechnen mit steigenden Preisen für Büroimmobilien.

