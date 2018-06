Bonn (AFP) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät zur Vorsicht bei der Nutzung von offenen WLAN-Verbindungen und Internetcafés im Urlaub. Rund 58,5 Prozent der Urlauber nutzten frei zugängliche Internetverbindungen, dabei seien diese oftmals ein "Einfallstor für Kriminelle und Schadprogramme", teilte das BSI am Montag mit Verweis auf eine Online-Befragung mit gut 1000 Teilnehmern mit. Vor allem junge Menschen nutzen demnach kostenlose WLAN-Angebote in Hotels oder Restaurants stark.

