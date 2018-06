Brüssel (dpa) - Die Euro-Finanzminister diskutieren heute über die Folgen des Brexit-Referendums für das gemeinsame Währungsgebiet. Es ist das erste Treffen der Eurogruppe nach dem Votum in Großbritannien. Auf der Tagesordnung stehen außerdem routinemäßige Überprüfungen der Entwicklungen in Portugal und Irland nach dem Ende der Hilfsprogramme in beiden Ländern. Auch die Defizitverfahren gegen Spanien und Portugal sollen bei dem Treffen angesprochen werden. Entscheidungen über nächste Schritte würden aber erst morgen beim Treffen der EU-Finanzminister getroffen.

