Paris (AFP) Der französische Finanzminister Michel Sapin hat seinen EU-Kollegen von der Eröffnung eines Sanktionsverfahrens gegen Portugal wegen des überhöhten Haushaltsdefizits abgeraten. Sapin sagte am Montag in Paris, die Regierung in Lissabon habe in den vergangenen Jahren "enorme Anstrengungen" unternommen, um die Neuverschuldung zurückzufahren. Sapin betonte vor seiner Abreise zur Eurogruppe nach Brüssel, Portugal habe keine Strafen verdient. Es sei aber das Recht der EU-Kommission, die Einleitung eines Sanktionsverfahrens zu empfehlen.

