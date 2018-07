München (SID) - "Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein." Mit diesen Worten auf deutsch hat die Ära Carlo Ancelotti am Montag um 11.04 Uhr beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München mit leichter Verspätung begonnen.

"Ich fühle mich sehr gut, weil ich bei einem der besten Klubs der Welt bin. Mein Freund Guardiola hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben eine fantastische Mannschaft. Wir versuchen, in allen Wettbewerben stark zu sein und zu gewinnen", sagte der 57-Jährige, der einen dunklen Anzug, weißes Hemd und dunkle Krawatte trug, vor rund zwei Dutzend Kameras und 100 Journalisten bei einer kurzen Ansprache. Er sei jedoch nicht beim FC Bayern, "um eine Revolution zu starten".

"Er hat eine großartige Karriere als Trainer hingelegt. Ich freue mich sehr, ihn zum FC Bayern zu holen. Er ist der richtige Trainer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir werden eine wunderbare, große Partnerschaft haben", meinte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Präsentation in der Allianz Arena.

Pep Guardiola, der künftig Manchester City trainiert, hinterließ im Trainerbüro an der Säbener Straße an der Wand eine Botschaft für seinen Nachfolger: "Con tanta stima, un grande in bocca al lupo, Carlo!!" Was soviel bedeutet wie: "Mit großer Wertschätzung: Viel Glück, Carlo!!!" Darunter die Unterschrift Guardiolas.

Der Italiener unterschrieb in München einen Dreijahresvertrag. Bis 2015 war Ancelotti bei Real Madrid tätig gewesen. Er wurde bei den Königlichen, mit denen er 2014 noch die Champions League gewonnen hatte, nach einer titellosen Saison aber entlassen. Das vergangene Jahr suchte er Abstand zum Fußball-Geschäft und verbrachte die meiste Zeit mit seiner zweiten Ehefrau Mariann Barrena McClay in Vancouver/Kanada.