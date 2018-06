Saint-Denis (SID) - Portugals Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos hat nach dem EM-Triumph gegen Frankreich (1:0 n.V.) am Sonntagabend eine sehr emotionale Dankesrede gehalten. "Ich will und werde jetzt nach Hause gehen. Ich will meine Mutter, meine Frau, meine Kinder küssen, ich danke ihnen so sehr", sagte der 61-Jährige während der Pressekonferenz nach dem Finale im Stade de France.

"Ich danke allen meinen Freunden, ich will sie einzeln umarmen für ihre Freundschaft", betonte er. "Aber zuerst werde ich mit meinem besten Freund und dessen Mutter sprechen, weil sie meinen Weg beleuchtet haben. Sie waren eine Inspiration."

Die Einwechslung des Siegtorschützen Eder (109.) bezeichnete Santos als logisch: "Ich habe daran sofort bei Ronaldos Verletzung gedacht. Diesmal hat nicht der Schwan getroffen, sondern das hässliche Entlein."

Der dreimalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte nach 25 Minuten verletzt das Feld verlassen müssen.