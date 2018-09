Hamburg (SID) - Der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer (Mettmann) führt das vierköpfige deutsche Golf-Team bei den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) an. Neben dem 31-Jährigen schlug der Deutsche Golf Verband (DGV) Alex Cejka (München), Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) zur Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vor. Dies teilte der DGV am Montag mit.

Die vier Sportler des Golf Team Germany liegen in der abschließenden Qualifikationsrangliste, dem Olympic Golf Ranking (OGR), unter den besten 60 und haben damit die Qualifikationskriterien erfüllt. "Wir reisen mit einem starken und sympathischen Team nach Rio und werden das deutsche Golf in der Olympiamannschaft sichtbar und hoffentlich sehr erfolgreich vertreten", sagte DGV-Präsident Claus M. Kobold.

"Das eigene Land als Sportler bei diesem Weltereignis zu vertreten, hat in meinen Augen eine andere Dimension als jedes andere Golfturnier", sagte Kaymer: "Wer bei den Spielen gewinnt, siegt nicht nur für sich selber, sondern für seine ganze Nation. Das ist sicherlich das Größte, was ein Sportler erreichen kann."

Der DOSB entscheidet am Dienstag über die Berufung der vier Golfer in die Deutsche Olympiamannschaft. "Wir freuen uns, dass der Golfsport nach 112 Jahren in das Olympische Programm zurückkehrt und können es kaum erwarten, wenn unsere Spielerinnen und Spieler des Golf Team Germany in Rio an den Abschlag gehen", sagte Kobold. Das olympische Herrenturnier findet vom 11. bis 14. August 2016 statt, die Damen schlagen vom 17. bis 20. August ab.