London (AFP) Nach dem Brexit-Votum wirbt der britische Finanzminister George Osborne im Ausland für sein Land als Wirtschaftsstandort. Die Entscheidung zum Austritt aus der Europäischen Union stelle Großbritannien vor "wirtschaftliche Herausforderungen", erklärte Osborne kurz vor einer Reise nach New York am Montag. Deshalb müsse alles unternommen werden, um Großbritannien "zum besten Ort der Welt" für Geschäfte zu machen. Nach den USA soll Osborne in China und in Singapur Station machen.

