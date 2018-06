Rangun (AFP) Weil er am Bein ein Buddha-Tattoo trägt, wird ein spanischer Tourist aus Myanmar ausgewiesen. Der Mann sei in der alten Tempelstadt Bagan festgenommen worden, berichtete am Montag ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP. Mit der Abbildung habe der Mann die Gefühle von Mönchen verletzt.

