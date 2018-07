Portugals Nationalspieler bekommen bei EM-Titelgewinn 275 000 Euro

Saint-Denis (dpa) - Portugals Fußball-Nationalspieler bekommen im Falle eines Sieges im EM-Finale gegen Frankreich einem Medienbericht zufolge eine Prämie von 275 000 Euro pro Spieler. Durch die Tagespauschalen für die Profis während des Turniers steige die Summe noch auf etwa 300 000 Euro, wie die Sportzeitung "A Bola" am Sonntag berichtete. Dies habe der Verband bereits im Frühjahr mit den Mannschaftskapitänen ausgehandelt. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo spielt am Sonntag (21.00 Uhr/ARD) im Finale von Saint-Denis gegen Frankreich um seinen ersten großen Titel.

Tipps von Real-Profi Varane für Franzosen vor Portugal-Star Ronaldo

Saint-Denis (dpa) - Fußball-Profi Raphaël Varane von Real Madrid hat seinen Kollegen von Frankreichs Nationalmanschaft Tipps gegeben, wie sie Portugals Cristiano Ronaldo im EM-Endspiel am besten stoppen könne. "Sobald er sein Spiel machen kann, wird es sehr schwer", meinte der eigentliche Vize-Kapitän der Franzosen, der für die Heim-EM verletzungsbedingt nicht nominiert worden war. Sein Madrider Vereinskollege Ronaldo dürfe erst gar nicht an den Ball kommen, erklärte Varane. "Daher muss man die Zuspiele unterbinden", sagte er der Sportzeitung "L'Équipe". Man müssen Ronaldo "blockieren, bevor er seine Entscheidung treffen kann."

Vogts rät Schweinsteiger zum Weitermachen in der DFB-Auswahl

Berlin (dpa) - Berti Vogts ist dafür, dass DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger weiter für Deutschland spielt. "Er hat einen Fehler gemacht, als er im Halbfinale gegen Frankreich mit der Hand zum Kopfball-Duell hochgeht und es den Elfmeter gibt. Das weiß er selbst. Ansonsten kann ich nur sagen: Er ist nach wie vor ein klasse Spieler. Es wäre zu schade, wenn er so seine Nationalmannschafts-Karriere beenden würde", sagte der frühere Bundestrainer der "Sport Bild". Der Coach des EM-Siegers von 1996 hofft, dass der Kapitän noch zwei Jahre dranhängt. "Dann ist die WM in Russland. Die Nationalmannschaft kann ihn aus meiner Sicht dort noch sehr gut gebrauchen."

Sportvorstand Sammer verlässt FC Bayern "auf eigenen Wunsch"



München (dpa) - Sportvorstand Matthias Sammer verlässt den FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mitteilte, gibt der 48-Jährige sein Amt auf eigenen Wunsch auf. Sammer war im April ernsthaft erkrankt und ist seitdem kaum noch in Erscheinung getreten. "Mir geht es sehr gut. Meine Gesundheit ist wiederhergestellt. Die umfangreichen medizinischen Untersuchungen haben dies zu 100 Prozent bestätigt", wurde Sammer in der Mitteilung zitiert. In den vergangenen Wochen habe er viel Abstand zum Tagesgeschäft gefunden. Er habe die Möglichkeit und die Zeit gehabt, über viele Dinge nachzudenken, sagte er.

Kugelstoßer Storl wird zum dritten Mal Europameister - Dahm Siebter



Amsterdam (dpa) - Zum dritten Mal nach 2012 und 2014 hat David Storl den Titel bei den Leichtathletik-Europameisterschaften gewonnen. Der 25-jährige Doppel-Weltmeister aus Leipzig sicherte sich am Sonntag in Amsterdam den Sieg mit der Saisonbestleistung von 21,31 Metern vor Michal Haratyk aus Polen, der auf 21,19 Meter kam. Bronze holte sich Tsanko Arnaudow (Portugal) mit 20,59 Metern. Tobias Dahm aus Sindelfingen erreichte mit 20,25 Metern den siebten Platz, verpasste aber die Olympia-Norm (20,50).

Gesa Felicitas Krause holt EM-Gold über 3000 Meter Hindernis



Amsterdam (dpa) - Die WM-Dritte Gesa Felicitas Krause hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Amsterdam Gold über 3000 Meter Hindernis gewonnen. Die 23-Jährige aus Frankfurt setzte sich am Sonntag in 9:18,85 Minuten souverän vor der Albanerin Luiza Gega und Özlem Kaya aus der Türkei durch. Krause verfehlte den sieben Jahre alten deutschen Rekord von Antje Möldner-Schmidt lediglich um 31 hundertstel Sekunden. Die zweite DLV-Starterin Maya Rehberg wurde disqualifiziert.

Strafe nach verbotenem Funkspruch: Rosberg in Silverstone nur Dritter



Silverstone (dpa) - Nico Rosberg ist nach dem Grand Prix von Großbritannien mit einer Zeitstrafe belegt worden und damit auf den dritten Platz abgerutscht. Die Rennkommissare sahen es als erwiesen an, dass der 31-Jährige via Funk verbotene Hilfe erhalten habe. Diese ahndeten die Stewards mit zehn Sekunden Strafe. Damit verlor Rosberg Platz zwei im Rennen und wird hinter Red-Bull-Mann Max Verstappen gewertet. In der WM-Wertung liegt Silverstone-Sieger Lewis Hamilton damit nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Rosberg. Mercedes hält sich einen Einspruch gegen Rosberg-Strafe offen.

Murray gewinnt zum zweiten Mal Tennisturnier in Wimbledon



London (dpa) - Andy Murray hat zum zweiten Mal das Tennisturnier in Wimbledon gewonnen. Der 29 Jahre alte Schotte setzte sich im Finale am Sonntag beim Grand-Slam-Turnier in London gegen den Kanadier Milos Raonic 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) durch. Murray hatte 2013 als erster Brite seit dem legendären Fred Perry im Jahr 1936 in Wimbledon triumphiert. Für seinen dritten Grand-Slam-Titel kassierte der Weltranglisten-Zweite ein Preisgeld von rund 2,3 Millionen Euro. Gegen Raonic feierte Murray im zehnten Vergleich den siebten Sieg. Der 25-jährige Raonic stand als erster Kanadier im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Dumoulin gewinnt erste Bergankunft - Froome weiter in Gelb



Andorra-Arcalis (dpa) - Der Niederländer Tom Dumoulin hat am Sonntag die Pyrenäen-Königsetappe der 103. Tour de France gewonnen. Der 25-Jährige vom deutschen Team Giant-Alpecin setzte sich auf dem im Finale völlig verregneten neunten Tagesabschnitt nach 184,5 Kilometern von Vielha Val d'Aran in Spanien zur Bergankunft in Andorra Arcalis vor Rui Costa aus Portugal und dem Polen Rafal Majka durch. In der Gesamtwertung verteidigte Top-Favorit Christopher Froome aus Großbritannien seinen Vorsprung. Am Montag ist für die Radprofis der erste Ruhetag bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Tennisspielerin Grönefeld verliert Mixed-Finale in Wimbledon

London (dpa) - Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld hat mit ihrem Partner Robert Farah das Mixed-Finale in Wimbledon verloren und damit ihren dritten Grand-Slam-Titel verpasst. Das deutsch-kolumbianische Duo zog am Sonntag gegen Heather Watson und Henri Kontinen aus Großbritannien und Finnland 6:7 (5:7), 4:6 den Kürzeren.