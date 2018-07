Rio de Janeiro (SID) - Rios Bürgermeister Eduardo Paes erwartet ein "unglaubliches" Fest, ist aber heilfroh, wenn die Olympischen Spiele (5. bis 21. August) in seiner Stadt vorüber sind. "Ich kann den Start kaum erwarten, aber ich freue mich auch auf das Ende", sagte das Stadtoberhaupt in einem Interview mit der Nachrichten-Agentur AFP.

Nach sieben Jahren Vorbereitung freue er sich jetzt schon auf die Zeit nach der Abschlussfeier. "Dann werde ich feiern. Ich werde Samba hören und Bier trinken", sagte der Bürgermeister.

Paes, der als Hoffnungsträger der jüngeren Politiker-Generation gilt, konnte in der politischen Krise seines Landes punkten. Er gehört zur Partei von Interims-Präsident Michel Temer, der Dilma Rousseff nach deren Amtsenthebungsverfahren vertritt. "Meine Aufgabe als Bürgermeister ist es, weiter zu machen, egal mit welchem Präsidenten", sagte er.

In Paes' erster Amtszeit hatte Rio 2009 den Olympia-Zuschlag bekommen, der Bürgermeister wurde neben OK-Chef Carlos Nuzman zum Gesicht der Spiele. Die Stadt habe, so Paes, enorm durch Olympia profitiert. Dazu zählen die Erweiterung der U-Bahn, die Revitalisierung des Hafengeländes und die neue Straßenbahn in der City. "In meinen schönsten Träumen hätte ich mir das nicht ausmalen können", meinte das Stadtoberhaupt.

Bewusst habe Rio auf Protzbauten verzichtet. "Wir haben die Dinge einfach gemacht", sagte Paes, der keine internationalen Top-Architekten für den Bau der Arenen wollte. "Die neuen Arenen müssen sich in die einzigartige Landschaft unserer Stadt einfügen", sagte Paes.