Rio de Janeiro (dpa) - Rund drei Wochen vor der Eröffnung sieht das Internationale Olympische Komitee keine Hindernisse mehr für die Spiele in Rio de Janeiro. "Rio 2016 ist bereit, die Welt willkommen zu heißen", erklärte die Chefin des IOC-Koordinationsteams für die Olympischen Spiele, Nawal El Moutawakel, nach dem letzten Inspektionsbesuch vor dem Start am 5. August. Nach Angaben des IOC wird auch die über 2,5 Milliarden Euro teure neue Metrolinie in den Stadtteil Barra, wo der Olympia-Park liegt, doch noch fertig. Sie soll am 1. August den Betrieb aufnehmen.

