Warschau (AFP) Auf Einladung Polens beraten die Visegrad-Staaten in anderthalb Wochen über Reformen der Europäischen Union. Die polnische Regierungschefin Beata Szydlo empfange ihre Kollegen aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei dazu am 21. Juli, sagte der polnische Innenminister Mariusz Blaszczak am Montag nach Beratungen in Warschau mit seinen Kollegen der übrigen Visegrad-Staaten über Migration und Grenzschutz. Polen hatte den rotierenden Visegrad-Vorsitz am 1. Juli übernommen.

