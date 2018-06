Juba (AFP) In der südsudanesischen Hauptstadt Juba hat es am Montag erneut schwere Gefechte zwischen Anhängern von Präsident Salva Kiir und dessen Stellvertreter Riek Machar gegeben. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Augenzeugen und Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Nach Angaben eines westlichen Diplomaten wurde unter anderem in der Nähe des Flughafens gekämpft. Dabei sei auch schwere Artillerie zum Einsatz gekommen.

