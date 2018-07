Frankfurt/Main (dpa) - An deutschen Flughäfen könnte es schon bald wieder zu heftigen Tarifauseinandersetzungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi will für die privaten Passagier- und Gepäckkontrolleure erneut hohe zweistellige Zuwachsraten beim Gehalt durchsetzen. Im Pilotbezirk Berlin-Brandenburg soll der Stundengrundlohn für Personenkontrolleure an den Sicherheitsschleusen von jetzt 15,64 Euro auf 19,00 Euro steigen - ein Zuwachs von mehr als 21 Prozent. In dem Bereich hatte es in den vergangenen Jahren heftige Streiks und deutliche Gehaltssteigerungen gegeben.

