Hamburg (SID) - Nach Florian Mayer aus Bayreuth und dem Hamburger Lokalmatadoren Marvin Möller ist auch Mischa Zverev bei den German Open der Tennisprofis in Hamburg bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der in Monaco lebende Hamburger unterlag Qualifikant Thiago Monteiro aus Brasilien nach 90 Minuten mit 6:7 (5:7) und 4:6.