Dubai (AFP) Human Rights Watch (HRW) hat am Montag eine unabhängige internationale Untersuchung zur Bombardierung ziviler Wirtschaftsziele im Jemen durch die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz gefordert. Diese Luftangriffe seien offenbar allesamt Verstöße gegen das internationale humanitäre Recht, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Bei einigen dieser Angriffe könne es sich um "Kriegsverbrechen" handeln.

