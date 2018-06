Chicago (AFP) Bei einer Schießerei in einem Gerichtsgebäude im US-Bundesstaat Michigan sind nach Medienberichten drei Menschen getötet worden. Nach einem Bericht des örtlichen TV-Senders WZZM gelang es einem Mann, der am Montag in ein Gefängnis gebracht werden sollte, einem Polizisten dessen Schusswaffe zu entreißen. Der Mann erschoss demnach im Gerichtsgebäude des Verwaltungsbezirks Berrien zwei Gerichtsdiener, bevor er selber von Polizisten getötet wurde.

