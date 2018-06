Washington (AFP) Die USA haben zwei Gefangene aus dem umstrittenen Haftlager Guantanamo auf Kuba an Serbien überstellt. Die beiden Männer stammen aus dem Jemen und Tadschikistan, wie das Außen- und Verteidigungsministerium in Washington am Montag mitteilten. Die USA dankten Serbien für die "bedeutsame humanitäre Geste", erklärte das Außenamt. Nach seinen Angaben haben bislang 30 Länder Häftlinge aus dem Lager aufgenommen.

