Kairo (AFP) Wegen der tödlichen Misshandlung eines Gefangenen hat ein Gericht in Ägypten sechs Polizisten zu Haftstrafen verurteilt. Wie ein Justizbeamter am Dienstag mitteilte, befand das Gericht in Kena im Süden des Landes einen Offizier und fünf Polizisten niedrigeren Ranges für schuldig, einen 47-jährigen Häftling im Dezember zu Tode geprügelt zu haben.

