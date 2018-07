Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die designierte britische Premierministerin Theresa May in der Brexit-Frage nicht unter Druck setzen. Es müsse "einen Zeitraum geben, in dem die neue Regierung sich auch klar wird: Welches Verhältnis wollen wir zur Europäischen Union haben", sagte Merkel in einem Interview, das der Fernsehsender Sat.1 am späten Dienstagabend ausstrahlen wollte. "Das können wir ja nicht definieren."

