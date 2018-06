Brüssel (AFP) Der ehemalige EU-Industriekommissar Günter Verheugen (SPD) hat sich jetzt doch dazu bereiterklärt, vor dem EU-Untersuchungsausschuss zum VW-Abgasskandal auszusagen. Anders als vom Ausschuss vorgesehen wolle er aber erst nach der Sommerpause zur Anhörung nach Brüssel reisen, schrieb Verheugen in einem Brief an die Ausschussvorsitzende Kathleen Van Brempt. Der Ausschuss wollte Verheugen eigentlich schon am Donnerstag befragen.

