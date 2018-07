London (dpa) - Ernst und staatsmännisch verkündet der britische Premier David Cameron vor Downing Street 10 seinen Rücktritt, doch als er zurück in seinen Amtssitz tritt, summt er aufgekratzt - er wusste wohl nicht, dass das Mikrofon am Anzugsrevers noch an war.

Der kleine Video-Mitschnitt vom Montagabend erheiterte die Briten. Nur Sekunden dauerte das Summen. "Do do, do do", ist zu hören, dann fallen noch zwei Worte: "right" (richtig) und "good" (gut).

Fest steht: Der Premier - der gerade bekanntgab, dass Theresa May neue Regierungschefin wird - scheint mit sich und der Welt im Reinen zu sein. In den sozialen Netzwerken wurde am Dienstag gerätselt, welche Melodie Cameron auf den Lippen hatte. Einige tippen auf die Eröffnungs-Klänge der US-Politserie "The West Wing" - seit dem Brexit-Votum am 23. Juni hatten Cameron und die Briten in der Tat reichlich Politdrama erlebt.

Video Cameron