Gibraltar (SID) - Der schottische Fußball-Meister Celtic Glasgow hat sich in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League bis auf die Knochen blamiert. Im Hinspiel bei den Lincoln Red Imps, dem Titelträger des Zwergstaats Gibraltar, unterlag Celtic am Dienstagabend sensationell mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für den krassen Außenseiter erzielte Lee Casciaro (48.), der im Hauptberuf als Polizeibeamter arbeitet.

Celtics neuer Trainer Brendan Rogers, zuvor drei Jahre Coach beim FC Liverpool in der englischen Premier League, erlebte in seinem ersten Pflichtspiel einen katastrophalen Start in sein Amt. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch müssen die Schotten nun gewinnen, um zumindest ein noch deutlich peinlicheres Ausscheiden gegen den Underdog abzuwenden.