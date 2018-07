New York (dpa) - Sie ist die Königin des Pop und des Portemonnaies: Musikerin Taylor Swift (26) hat in den vergangenen zwölf Monaten laut dem US-Magazin "Forbes" geschätzte 170 Millionen Dollar (umgerechnet rund 153 Millionen Euro) eingenommen - so viel wie kein anderer Star.

Auf der Liste der 100 bestbezahlten Berühmtheiten der Welt, die das Fachblatt am Montag (Ortszeit) veröffentlichte, folgen die mittlerweile pausierende Boyband One Direction (110 Millionen Dollar) und US-Autor James Patterson (95 Millionen Dollar). Der Titel des bestbezahlten Promi-Paares geht an den Rapper Jay-Z und Sängerin Beyoncé mit 107,5 Millionen Dollar. "Forbes" schätzte nach eigenen Angaben die Einnahmen der Stars zwischen Juni 2015 und Juni 2016.

Swift hat den Spitzenplatz laut "Forbes" vor allem der nach ihrem Geburtsjahr benannten und äußerst ertragreichen "1989"-Welttournee sowie lukrativen Werbeverträgen zu verdanken. Ihren bisherigen Rekord von 80 Millionen Dollar aus dem Vorjahr konnte sie damit mehr als verdoppeln.

Die Jungs von One Direction sind dem Magazin zufolge die bestbezahlte Boygroup aller Zeiten. Ihre Tour im vergangenen Jahr brachte ihnen demnach mehr als 200 Millionen Dollar ein - trotz des Weggangs von Zayn Malik, der seitdem eine Solokarriere gestartet hat.

Einen weiteren Erfolg konnte der portugiesische Starkicker Cristiano Ronaldo verbuchen. Einen Tag nach dem Gewinn der Europameisterschaft landete der 31-Jährige zusammen mit US-Fernsehpsychologe Phil McGraw auf Platz vier der Reichenliste, vor seinem größten Konkurrenten Lionel Messi. Ronaldo nahm im vergangenen Jahr demnach 88 Millionen Dollar ein, der Argentinier "nur" 81,5 Millionen.

Auch ein deutscher Promi befindet sich unter den Top 100: Rennfahrer Sebastian Vettel landete mit einem geschätzten Einkommen von 41 Millionen Dollar auf Platz 63 - zusammen mit Produzent Dr. Dre und Popsängerin Katy Perry. Die 100 bestbezahlten Promis verdienten dem Magazin zufolge insgesamt 5,1 Milliarden Dollar.

Das US-Magazin veröffentlicht fortlaufend Listen der bestbezahlten Prominenten. Dazu zählen etwa auch Einnahmen aus Werbung und Merchandising. Die Liste basiert auf Recherchen der Redakteure und Schätzungen und gilt als zuverlässig.

"Forbes"-Bericht