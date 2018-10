Harare (AFP) In Simbabwe ist der prominente Regierungskritiker Evan Mawarire festgenommen worden. Dem 39-jährigen Pastor, der die jüngsten Proteste gegen die Regierung in Harare mit organisiert hat, werde "Aufruf zu öffentlicher Gewalt" zur Last gelegt, sagte sein Anwalt Harrison Nkomo am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein Mandant sei auf einer Polizeiwache in der Hauptstadt Harare zu den Vorwürfen befragt worden.

